Мурад Мусаев резко ответил журналисту после поражения «Краснодара» в Лиге Европы. Видео

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не справился с эмоциями и резко ответил журналисту во время флеш-интервью после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).



Мусаев: Если ты выходишь на такой матч, то должен быть готов высекать людей. Это вопрос нашей ментальности.



Журналист: Как её исправить?

Мусаев: Вы задаёте вопросы такие! Ну что значит «как её исправить»? Ну приходить, разговаривать, исправлять!



Журналист: Какие слова вы сейчас, войдя в раздевалку, скажете или уже сказали?

Мусаев: Я уже сказал, что хотел, там это и останется. Вот вы мне два дня говорите о владении мячом. Сегодня было владение 62 процента, вы довольны?



Журналист: Нет. Я думаю, что вы тоже.

Мусаев: Ну тогда я думаю, что не нужно постоянно говорить о владении.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 25 февраля в Загребе на стадионе «Максимир». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.