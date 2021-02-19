Шамиль Газизов: я рядом с «Уфой». Будет правильно, если Шайбеков доработает сезон

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. Ранее нынешний руководитель уфимцев Ринат Шайбеков сказал, что «мяч на его стороне».



«Где мяч? Ну я правша, так что будем считать, что он на правой ноге. В «Уфе» я всегда себя чувствую как дома, для меня это родной клуб. Я рядом с «Уфой» и просто надеюсь, что Ринат Шайбеков всё-таки доработает сезон и покажет свой результат. Это будет правильно. А не так, что пришёл-ушёл, это будет нехорошо», — сказал Газизов в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



Газизов занимал пост генерального директора «УФы» до лета прошлого года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». В декабре управленец покинул красно-белых.

«Уфа» выложила совместное фото Газизова, Рахимова и Гаджиева