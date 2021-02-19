Михаил Желанов: в одном из армейских турниров по футболу Карпина отправил в нокаут боксёр

Бывший главный менеджер московского «Спартака» Михаил Желанов, друг и армейский сослуживец главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказал самую яркую историю из их армейской дружбы.

«Первенство Вооруженных сил во Львове, где мы играли за Прибалтику. Русский вратарь команды Чехословацкой группы войск перед матчем с нами попросил: «Выручите. Вы не должны победить». Дал какую-то сумму. Мы с Карпиным решили: «Будем играть как играется». Я заработал пенальти, и Валера взял мяч: «Миш, что делать?» — «Забивать». Потом вернули вратарю деньги. А в конце играли с местными — Прикарпатским военным округом. Тогда нас вывезли в лес.

Всегда играли на центральном поле или запасном. А тут посадили две команды в «уазик» и повезли в лес. Понял: даже если вничью сыграем, нас отсюда не выпустят. Против Карпина на краю играл какой-то накачанный боксер. Валера его наяривал-наяривал. Когда в очередной раз обыграл, тот как дал ему. Валера — бух, упал. Подхожу — у него струйка крови изо рта. Спрашиваю: «Ты жив?» Он открыл глаза: «Где я?» Потерял сознание. Поднимаю его, ору на судью, а тот: «Ничего не видел».

Уговаривал его замениться. Он: «Нет, буду играть». И доиграл до конца. А я пульнул мячом в судью. Хотел в голову попасть, но промахнулся. И получил желтую. А потом ударил в грудь Валериному обидчику и уложил его. Красная. Счет был 0:2. В итоге проиграли 0:5. Самое смешное, наш тренер потом сказал: «Миш, зря удалился. У нас были моментики. Могли зацепиться», — приводит слова Желанова «Матч ТВ».