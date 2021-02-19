«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»
«Фиорентина» принимала «Специю» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.
На 49-й минуте дебютный гол забил Душан Влахович. Гаэтано Кастровилли у лицевой опередил голкипера и сделал скидку во вратарскую, а Влахович поразил пустые ворота. На 64-й минуте автором гола стал сам Кастровилли, он удачно подобрал отскок мяча. На 83-й минуте точку в матче поставил Валентин Эйссерик. Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, который поразил пустые ворота.
Таким образом, «Фиорентина» в 23 встречах набрала 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (24) — на 16-м месте.
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