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«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»

«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» принимала «Специю» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

На 49-й минуте дебютный гол забил Душан Влахович. Гаэтано Кастровилли у лицевой опередил голкипера и сделал скидку во вратарскую, а Влахович поразил пустые ворота. На 64-й минуте автором гола стал сам Кастровилли, он удачно подобрал отскок мяча. На 83-й минуте точку в матче поставил Валентин Эйссерик. Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, который поразил пустые ворота.

Таким образом, «Фиорентина» в 23 встречах набрала 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» (24) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 23-й тур
19 февраля 2021, пятница. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Влахович – 48'   2:0 Кастровилли – 64'   3:0 Эйссерик – 82'
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