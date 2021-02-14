Антони Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после матча с «Вест Бромвичем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбионом» (1:1).
Как сообщает Sky Sports, после игры в комментариях на страницах француза в различных соцсетях пользователи оставляли сообщения и символы, оскорбляющие 25-летнего футболиста на почве расизма. Антони Марсьяль в матче с «дроздами» вышел в стартовом составе манкунианцев, провёл на поле 66 минут, после чего был заменён — вместо него на поле появился Мэйсон Гринвуд.
Марсьяль и его одноклубники уже становились объектами расистских оскорблений — после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (1:2) оскорблениям, помимо Марсьяля, подверглись нападающий Маркус Рашфорд и защитник Аксель Туанзебе.
«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.
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