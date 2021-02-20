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«Лион» вышел на 1-е место в Лиге 1 благодаря победе над «Брестом»

«Лион» вышел на 1-е место в Лиге 1 благодаря победе над «Брестом»
Футбол / Франция 0

«Брест» принимал «Лион» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт был открыт на девятой минуте встречи. Автором гола стал полузащитник лионцев Лукас Пакета. На 29-й минуте преимущество «Лиона» удвоил Уссем Ауар с передачи Мемфиса Депая. На 44-й минуте забил нидерландец, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки.

Во втором тайме «Брест» стал догонять «Лион». На 53-й минуте один мяч отквитал Брендан Шардонне с передачи Франка Онора. На 74-й минуте Шардонне выступил ассистентом, а мяч забил Ирвин Кардона. Однако на большее хозяева рассчитывать не смогли.

Таким образом, «Лион» набрал 55 очков в 26 встречах и вышел на первое место в турнирной таблице. «Брест» (31) — на 12-м месте.

Франция - Лига 1. 26-й тур
19 февраля 2021, пятница. 23:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 3
Лион
Лион
0:1 Пакета – 9'   0:2 Ауар – 29'   0:3 Депай – 44' (пен)   1:3 Шардонне – 53'   2:3 Кардона – 74'
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