«Лион» вышел на 1-е место в Лиге 1 благодаря победе над «Брестом»

«Брест» принимал «Лион» в матче 26-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Счёт был открыт на девятой минуте встречи. Автором гола стал полузащитник лионцев Лукас Пакета. На 29-й минуте преимущество «Лиона» удвоил Уссем Ауар с передачи Мемфиса Депая. На 44-й минуте забил нидерландец, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки.
Во втором тайме «Брест» стал догонять «Лион». На 53-й минуте один мяч отквитал Брендан Шардонне с передачи Франка Онора. На 74-й минуте Шардонне выступил ассистентом, а мяч забил Ирвин Кардона. Однако на большее хозяева рассчитывать не смогли.
Таким образом, «Лион» набрал 55 очков в 26 встречах и вышел на первое место в турнирной таблице. «Брест» (31) — на 12-м месте.
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