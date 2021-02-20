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«Бетис» переиграл «Хетафе» благодаря голу с пенальти

«Бетис» переиграл «Хетафе» благодаря голу с пенальти
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры «Бетис» принял на своём поле «Хетафе». Встреча проходила на севильском стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:0.

«Бетис» по ходу матча превосходил соперника во всех компонентах, но забить гол в первом тайме не удалось. Во второй половине встречи, на 76-й минуте, полузащитник зелёно-белых Серхио Каналес не реализовал пенальти. На 84-й минуте «Бетис» получил право на второй одиннадцатиметровый, который реализовал Борха Иглесиас. На 90+4-й минуте Вильям Карвалью получил вторую жёлтую карточку и был удалён, но на итоговый результат встречи это никак не повлияло.

«Бетис», набрав 36 очков в 24 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» занимает 14-е место — 24 матча, 24 очка.

Испания - Примера. 24-й тур
19 февраля 2021, пятница. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Иглесиас – 84' (пен)
Удаления: Карвалью – 90+3' / нет
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