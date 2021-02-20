«Атлетико» заплатил «Барселоне» за Суареса € 5 млн без ведома игрока

Мадридский «Атлетико» заплатил «Барселоне» за нападающего Луиса Суареса € 5 млн. Игрок об этом не знал, сообщает Diario Sport, ссылаясь на трансферную документацию.

По информации источника, мадридский клуб заплатил каталонцам € 5 млн за переход, а также может заплатить до € 6 млн в виде бонусов. При этом ранее в «Барселоне» сообщали только о бонусах.

Утверждается, что реальная цена следки не сообщалась потому, что Суарес хотел уйти бесплатно из-за нежелания «Барселоны» оставлять игрока в клубе на последний год действующего соглашения. Однако клубы договорились о выплате € 5 млн без ведома 34-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне уругваец забил 16 голов в 19 матчах Ла Лиги лидирует в бомбардирской гонке. Ранее сообщалось, что в контракте Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико».