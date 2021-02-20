Гендиректор «Крыльев Советов»: за Лысцова «Локомотив» заплатил 88 млн рублей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, сколько московский «Локомотив» заплатил за защитника Виталия Лысцова.
«Лысцов в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», — сказал Калакуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Лысцов является воспитанником «Локомотива». Вернулся в клуб в прошлом году. До этого выступал за «Крылья Советов» и португальские команды. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 3 матча в Российской Премьер-Лиге.
21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» 27 февраля на выезде сыграют с «Нижним Новгородом».
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