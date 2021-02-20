Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился ощущениями от игры в Томске при температуре «-20». Встреча с «Томью» состоялась 16 марта 2008 года и завершилась со счётом 0:0.
«В Томске тогда было почти минус 20. Включили подогрев поля, ещё и снег шёл. Был антифутбол: снег таял, ноги мокрые, я надевал под вратарские перчатки ещё одни, тонкие. Играть было максимально некомфортно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск. По прогнозам метеорологов встреча может пройти при очень низкой температуре. «Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
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