Кто выиграет Кубок России?
Сегодня, 20 февраля, пройдут первые матчи 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак».
Санкт-петербургский клуб сыграет с тульской командой на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» проведёт встречу с красно-белыми на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало матча — в 19:30 мск.
В других матчах 1/8 финала Кубка России ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровском», «Локомотив» — с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи», «Ростов» сыграет с «Ахматом», «Уфа» — с «Уралом», а «Химки» примут самарские «Крылья Советов».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
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