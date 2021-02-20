Сегодня, 20 февраля, пройдут первые матчи 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак».



Санкт-петербургский клуб сыграет с тульской командой на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» проведёт встречу с красно-белыми на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ им. Льва Яшина». Начало матча — в 19:30 мск.



В других матчах 1/8 финала Кубка России ЦСКА сыграет со «СКА-Хабаровском», «Локомотив» — с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи», «Ростов» сыграет с «Ахматом», «Уфа» — с «Уралом», а «Химки» примут самарские «Крылья Советов».



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России?

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