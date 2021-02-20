«Реал» отказался заплатить за трансфер Холанда € 8 млн в 2018 году

Мадридский «Реал» отказался заплатить за трансфер нападающего Эрлинга Холанда € 8 млн в 2018 году, сообщает Marca.



Напомним, в то время Холанд защищал цвета «Мольде». У «Реала» был вариант с приобретением нападающего за € 8 млн, однако «сливочные» отказались и отдали приоритет бразильскому рынку, приобретя Винисиуса, Родриго и Рейниера. Позже «Ред Булл Зальцбург» выкупил трансфер Холанда за те же € 8 млн, а в декабре 2019 года продал норвежца дортмундской «Боруссии» за € 20 млн. На данный момент Холанд оценивается в € 75 млн.



В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах чемпионата Германии, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года нападающий вызывается в сборную Норвегии.