Марио Манджукич пропустит матч Серии А с «Интером»
Нападающий «Милана» Марио Манджукич пропустит матч 23-го тура итальянской Серии А с «Интером», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, Манджукич получил мышечное повреждение и не принял участия в тренировке «Милана» сегодня, 20 февраля.
Манджукич подписал контракт с «Миланом» в январе 2021 года. Клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий сезон.
Матч 23-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Милан» — «Интер» состоится завтра, 21 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 17:00 мск. «Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (49) — на 2-м месте.
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