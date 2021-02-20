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Марио Манджукич пропустит матч Серии А с «Интером»

Марио Манджукич пропустит матч Серии А с «Интером»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Марио Манджукич пропустит матч 23-го тура итальянской Серии А с «Интером», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, Манджукич получил мышечное повреждение и не принял участия в тренировке «Милана» сегодня, 20 февраля.

Манджукич подписал контракт с «Миланом» в январе 2021 года. Клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий сезон.

Матч 23-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Милан» — «Интер» состоится завтра, 21 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 17:00 мск. «Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (49) — на 2-м месте.

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