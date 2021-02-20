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«Ливерпуль» подписал контракт с сыном экс-капитана «Эвертона»

«Ливерпуль» подписал контракт с сыном экс-капитана «Эвертона»
Футбол / Англия 0
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Сын бывшего капитана «Эвертона» Фила Джагелки подписал контракт с «Ливерпулем».

По сообщениям Daily Mail, красные давно следили за выступлениями 13-летнего Зака и видят в нём большую перспективу на будущее. Юноша, выступающий на позиции универсального нападающего, присоединится к команде до 14 лет.

38-летний Джагелка — воспитанник «Шеффилд Юнайтед». В «Эвертон» перешёл в 2007 году и выступал за «ирисок» до окончания сезона-2018/2019. За ливерпульский клуб провёл 385 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.

В настоящее время Фил Джагелка выступает за «клинков». В нынешнем сезоне АПЛ 38-летний защитник провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Сегодня, 20 февраля, состоится матч 25-го тура «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало — в 20:30. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мерсисайдского дерби.

Джагелка объявил об уходе из «Эвертона», за который он играл 12 лет
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