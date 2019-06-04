Джагелка объявил об уходе из «Эвертона», за который он играл 12 лет

Защитник Фил Джагелка сообщил, что он покидает «Эвертон».

«Трудно подтвердить моё будущее в следующем сезоне, так как решение не принято клубом до сих пор. К сожалению, моё путешествие в «Эвертоне» подошло к концу после 12 фантастических сезонов. Мне посчастливилось сыграть более 380 игр. Мне повезло быть капитаном клуба в течение 6 лет. Всё, что я могу сказать, — спасибо всем футболистам, с которыми я играл вместе, всему персоналу, который помогал мне, председателю правления и, конечно же, удивительным фанатам. Всем, кто связан с этим особенным клубом, я желаю всего наилучшего в будущем!» — написал Джагелка в своём «инстаграме».

36-летний Джагелка является воспитанником «Шеффилд Юнайтед». В «Эвертон» он перешёл в 2007 году. Всего за ливерпульский клуб защитник провёл 385 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.