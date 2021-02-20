Селюк: Ротенберг совершил подвиг, победив болезнь. Увидим его на поле в этом сезоне

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о процессе восстановления футболиста.
«Пока не выйдет на поле, Боря не закончит карьеру. Он не хочет уйти или выходить травмированным. Двух мнений быть может — он вернется на поле, а дальше будет видно. Это задача-минимум, к которой игрок сейчас стремится на всех порах. Врачи «Локомотива» всегда говорят острожно, особенно когда дело касается Бори. Будем надеяться, что это произойдет скоро и он начнет тренироваться в общей группе. Как раз в этом сезоне его и увидим.
Тут дело не в 34 годах. Безусловно, понимаем, что время подходит и рано или поздно надо будет красиво закончить. Но сперва надо закончить ситуацию с травмой, восстановление от которой — подвиг, так как у него было заражение крови и он его победил. И после возвращения он начнет думать о дальнейшей карьере функционера.
В «Локомотиве» он знает всё — и футболистов, и устройство, и все подводные камни. Боря — грамотный человек, у него был опыт в «Динамо», «Ростове», он видел, как всё работает в разных клубах, поэтому может занимать практически любую должность. Впрочем, приведу цитату из «Трех мушкетеров»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало». Понятно, Боря не пойдет администратором или начальником команды. Ему важно, чтобы его работа была видна и подотчетна, а не выполнялась для галочки, чтобы числиться и получать зарплату, как это делает 100 человек», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».
- 20 февраля 2021
-
16:44
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:54
-
15:36
-
15:31
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51