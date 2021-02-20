Селюк: Ротенберг совершил подвиг, победив болезнь. Увидим его на поле в этом сезоне

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о процессе восстановления футболиста.



«Пока не выйдет на поле, Боря не закончит карьеру. Он не хочет уйти или выходить травмированным. Двух мнений быть может — он вернется на поле, а дальше будет видно. Это задача-минимум, к которой игрок сейчас стремится на всех порах. Врачи «Локомотива» всегда говорят острожно, особенно когда дело касается Бори. Будем надеяться, что это произойдет скоро и он начнет тренироваться в общей группе. Как раз в этом сезоне его и увидим.



Тут дело не в 34 годах. Безусловно, понимаем, что время подходит и рано или поздно надо будет красиво закончить. Но сперва надо закончить ситуацию с травмой, восстановление от которой — подвиг, так как у него было заражение крови и он его победил. И после возвращения он начнет думать о дальнейшей карьере функционера.



В «Локомотиве» он знает всё — и футболистов, и устройство, и все подводные камни. Боря — грамотный человек, у него был опыт в «Динамо», «Ростове», он видел, как всё работает в разных клубах, поэтому может занимать практически любую должность. Впрочем, приведу цитату из «Трех мушкетеров»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало». Понятно, Боря не пойдет администратором или начальником команды. Ему важно, чтобы его работа была видна и подотчетна, а не выполнялась для галочки, чтобы числиться и получать зарплату, как это делает 100 человек», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».

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