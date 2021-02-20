«Тамбов» продолжит выступление в Молодёжном первенстве-2020/2021, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Клуб уведомил РПЛ считать письмо от 11 февраля о снятии молодёжной команды с турнира недействительным. Тамбовчане после 14 туров Молодёжного первенства занимают седьмое место в группе А с 14 очками.



Напомним, «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях.

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