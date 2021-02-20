Каррагер: после победы в Лиге чемпионов я ушёл в пятидневный запой

ЭКс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об эмоциях после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2004/2005.



«После победы в стамбульском финале Лиги чемпионов ушёл в пятидневный запой. Это было, когда финал Лиги чемпионов проходил в среду, а не как сейчас в субботу. Закончил пить в воскресенье, так что прошло аккурат пять дней. Сразу после матча праздновал в отеле до четырех или пяти утра, в четверг было возвращение домой. На улицах Ливерпуля было, должно быть, около миллиона человек, это потрясающе.



Это было особенное ощущение. Это было почти так же хорошо, как победа и осознание того, какой эффект победа имела на людей. Я тут ни при чём, но иногда участвуешь в матче, который становится безумно знаменитым, люди помнят его. Думаю, это было нечто большее, чем победа в финале Лиги чемпионов.



Когда мы увидели людей на улицах, это был один из тех моментов, который не забудется никогда. Люди испытывали неописуемые эмоции независимо от того, были они фанатами „Ливерпуля“ или другой команды», — цитирует Каррагера Sky Sports.



Джейми Каррагер является воспитанником академии «Ливерпуля». За основной состав мерсисайдцев выступал с 1996 по 2013 год. Каррагер отыграл весь матч 25 мая 2005 года на Олимпийском стадионе в Стамбуле. «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 по пенальти).

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