Парфёнов — о победе над «Зенитом»: важно, что ребята дотерпели

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (2:1).

«Смотрели матчи „Зенита“ на сборах. Команда много матчей провела по схеме 4-3-3. Но, как сказал великий Лобановский, схему на поле делают игроки. Игрокам часто приходится менять позиции.

Центральные полузащитники «Зенита» много заходили во фланги, создавая преимущество, но ребята справились. Да, моменты были, но мы понимали, куда ехали. Важно, что ребята выполнили наши установки и дотерпели. Мы не только отбивались, но и создавали моменты", — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата».

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.