«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на мерсисайдское дерби в 25-м туре АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ливерпуль»: Алисон, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Тьяго, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Филлипс, Дэвис, Цимикас, Кейта, Шакири, Окслейд-Чемберлен, Ориги.



«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Дэвис, Андре Гомеш, Дукуре, Хамес Рордригес, Ришарлисон.



Запасные: Ольсен, Нкунку, Аллан, Айуоби, Сигурдссон, Бернард, Оньянго, Калверт-Льюин, Кинг.



«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).



Матч первого круга «Эвертон» — «Ливерпуль» состоялся 17 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 2:2. Матч был омрачён тяжелейшей травмой защитника красных Вирджила ван Дейка.