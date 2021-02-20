Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).
«К сожалению, не получилось сегодня выиграть. Ошибались в обороне. В атаке были моменты — не смогли реализовать. Выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Наши игроки находятся в разных кондициях, кто-то больше тренировался, кто-то — меньше, все в разных кондициях, но это уже не имеет значения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».
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