Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«К сожалению, не получилось сегодня выиграть. Ошибались в обороне. В атаке были моменты — не смогли реализовать. Выигрывает та команда, которая меньше ошибается и больше забивает. Наши игроки находятся в разных кондициях, кто-то больше тренировался, кто-то — меньше, все в разных кондициях, но это уже не имеет значения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».