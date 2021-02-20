Жирков «вырывал мяч», игроки «Арсенала» спорили с судьёй. Фото вылета «Зенита» из Кубка

Сегодня, 20 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев. Ракицкий от угла поля исполнил подачу в тульскую штрафную, Ловрен пробил головой, Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках и позволил Кузяеву добавить из вратарской. Спустя шесть минут Кирилл Панченко сравнял счёт. После розыгрыша стандарта Панченко нанёс удар, и мяч рикошетом от Оздоева залетел в ворота.



На 37-й минуте «Арсенал» вышел вперёд — Роберт Бауэр реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Деяном Ловреном. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко забил третий гол своей команды, однако мяч после вмешательства VAR был отменён.



«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка России. Соперник туляков определится по итогам жеребьёвки.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.