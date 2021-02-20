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«Ливерпуль» впервые с декабря 1923 года проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате

«Ливерпуль» впервые с декабря 1923 года проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.

По сведениям Opta Sport, красные впервые с декабря 1923 года проиграли четыре домашних матча подряд в чемпионате Англии. К тому же, подопечные Юргена Клоппа являются первыми действующими чемпионами с сезона-1928/1929, проигравшими четыре матча в родных стенах кряду. Интересно, что в предыдущий раз такой командой был «Эвертон».

Видео победного гола «ирисок» в матче с «Ливерпулем»

До сегодняшнего дня красные поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.

«Эвертон» впервые за 21 год обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в матче АПЛ
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