«Ливерпуль» впервые с декабря 1923 года проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.
По сведениям Opta Sport, красные впервые с декабря 1923 года проиграли четыре домашних матча подряд в чемпионате Англии. К тому же, подопечные Юргена Клоппа являются первыми действующими чемпионами с сезона-1928/1929, проигравшими четыре матча в родных стенах кряду. Интересно, что в предыдущий раз такой командой был «Эвертон».
Видео победного гола «ирисок» в матче с «Ливерпулем»
До сегодняшнего дня красные поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).
«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
- 20 февраля 2021
-
22:54
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:36
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
20:05