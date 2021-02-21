Мозеса удалили, Тедеско негодовал, фанаты остались верны. Фото вылета «Спартака» из Кубка

Вчера, 20 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Виктора Мозеса. На 14-й минуте после подачи с углового мяч попал в руку Мозесу, арбитр побежал смотреть повтор и назначил пенальти. Фомин с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот — Максименко не угадал направление удара.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, а Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был удалён на 81-й минуте матча. Нигериец получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки. Первую карточку Мозес получил в первом тайме за игру рукой.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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