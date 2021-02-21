«Реал» с минимальным счётом обыграл «Вальядолид». Отставание от «Атлетико» — 3 очка

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» встретился со скромным «Вальядолидом» из зоны вылета. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».
В первом тайме «Реал» владел существенным территориальным преимуществом, но «Вальядолид» в быстрых контратаках выглядел не менее конструктивно, чем именитый соперник при игре первым номером. Во втором тайме, на 65-й минуте, Каземиро забил единственный и победный гол «Реала». Голевую передачу бразильскому хавбеку отдал Тони Кроос.
«Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка. «Вальядолид» (21) — на 19-м месте.
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