Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» с минимальным счётом обыграл «Вальядолид». Отставание от «Атлетико» — 3 очка

«Реал» с минимальным счётом обыграл «Вальядолид». Отставание от «Атлетико» — 3 очка
Футбол / Испания 0

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» встретился со скромным «Вальядолидом» из зоны вылета. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

В первом тайме «Реал» владел существенным территориальным преимуществом, но «Вальядолид» в быстрых контратаках выглядел не менее конструктивно, чем именитый соперник при игре первым номером. Во втором тайме, на 65-й минуте, Каземиро забил единственный и победный гол «Реала». Голевую передачу бразильскому хавбеку отдал Тони Кроос.

«Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка. «Вальядолид» (21) — на 19-м месте.

Испания - Примера. 24-й тур
20 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Каземиро – 65'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021