Леон Мусаев: при переходе из «Зенита» в «Рубин» игровое время сыграло решающую роль

22-летний российский полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», поделился ожиданиями от перехода в новый клуб, а также рассказал о своих целях.
«Сами понимаете, что в «Зените» я не очень много играл по времени. Это, на самом деле, сыграло решающую роль при переходе в «Рубин», потому что я хочу играть, доказывать, стремиться, тренироваться и доказывать, что я могу играть.
С кем я был знаком? Это Иван Игнатьев, с которым мы были в сборной, Олег Шатов, с ним мы до этого были вместе в «Зените».
Со Слуцким мы разговаривали больше о футбольных аспектах – о том, на какой позиции он меня видит и то, что я должен делать, когда выхожу на поле, то есть такие рабочие моменты.
Цели? Закрепиться в «Рубине», бороться за место в составе, опять же, выходить как можно больше в старте и помогать клубу подниматься на самые высокие места. Конечно же, моя основная цель – молодёжная сборная России и просто сборная», — сообщил Мусаев в опубликованном пресс-службой видео на YouTube-канале «Рубина».
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