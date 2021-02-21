Эрлинг Холанд желает подписать новый 5-летний контракт на общую сумму € 90 млн

20-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, агентом которого является Мино Райола, желает подписать новый контракт с клубом, получив значительное повышение в заработной плате. Об этом сообщает Daily Star.
По информации источника, Холанд требует оклад в размере € 350 тыс. в неделю, а срок контракта должен составить 5 лет, то есть общая сумма составит не менее € 90 млн. Отмечается, что интерес к игроку проявляют сразу несколько топ-клубов Европы – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Реал», но именно высокие требования к зарплате футболиста могут стать камнем преткновения в этой сделке.
В текущем сезоне 20-летний Холанд принял участие в 26 встречах «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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