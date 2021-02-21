Тибо Куртуа: победитель Примеры не будет определён до мая
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0).
«Знаем, это был ключевой матч, который оказал давление на „Атлетико“. Мы знали, что они проиграли. Два месяца назад, когда наше лидерство казалось невозможным, я сказал, что мы должны продолжать своё дело и завоёвывать очки. Победитель Примеры не будет определён до мая. Мы должны продолжать давить, потому что каждая победа важна», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.
Мадридский «Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка. «Вальядолид» (21) — на 19-м месте.
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