Марадишвили: очень приятно, что в России есть и другие армейские клубы

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился эмоциями в преддверии матча 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА.

За СКА выступают бывшие игроки москвичей Георгий Кырнац, Константин Базелюк, Семён Матвийчук, Святослав Георгиевский, Кирилл Суслов, Максим Мартусевич.

«Знаю практически всех, но лично застал только Сэма Матвийчука и Жору Кырнаца. С Семёном пересекались в молодёжке, он был капитаном и примером для подражания, с Георгием мы и в основе много тренировались вместе. С другими ребятами знаком со времён академии. Все хорошие парни, со всеми было приятно общаться. Очень рад, что мы выступали за один клуб, теперь вот придётся сыграть друг против друга.



Как воспитаннику ЦСКА мне очень приятно, что в России есть и другие армейские клубы. Как ни крути, нас что-то объединяет, например красно-синие цвета. Желаю успеха и хабаровчанам, и ростовчанам, команде Басты. Но, разумеется, не в матчах с нами», — цитирует Марадишвили пресс-служба клуба.