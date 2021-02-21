«Тамбов» арендовал 21-летнего хавбека «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Тамбове» на правах аренды, сообщает официальный сайт бело-голубых.

В арендном соглашении не предусмотрено право выкупа полузащитника. В основной команде москвичей Карапузов дебютировал в июне 2020 года и с тех пор провёл 10 матчей. За юношеские сборные России принял участие в 40 встречах и забил 5 мячей. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек вышел на поле в пяти встречах, он также провёл 8 матчей и забил 1 гол за «Динамо-2» в ПФЛ.

«Тамбов» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 21 февраля, тамбовчане проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». Начало — в 17:00 мск.