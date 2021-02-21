«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервный рефери — Грэм Скотт.
«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 46 очков).
Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.
- 21 февраля 2021
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:03
-
10:48
-
10:38
-
10:17
-
10:07
-
09:54
-
09:53
-
09:53
-
09:49
-
09:37
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:19
-
08:23
-
08:10
-
07:22
-
04:48
-
04:16
-
04:00
-
03:25
-
03:08
-
02:57
-
02:32
-
00:59
-
00:56