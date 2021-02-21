«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Тоттенхэм».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Гарри Леннард и Ричард Уэст. Резервный рефери — Грэм Скотт.



«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 46 очков).



Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.