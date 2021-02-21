Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кларенс Зеедорф: для тренеров в европейском футболе нет равных возможностей

Кларенс Зеедорф: для тренеров в европейском футболе нет равных возможностей
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о неравенстве возможностей в футболе.

«Я тренировал „Милан“, принимал другие предложения, чтобы показать свою состоятельность в тренерской работе. Пришлось идти на риск, потому что у меня не было много возможностей, и мы знаем почему. 12 лет играл в Италии, однако, несмотря на то что я проделал неплохую работу в „Милане“, мне не звонили.

Нидерланды — моя страна, но и оттуда не поступало звонков с предложениями. Каковы критерии отбора? Почему у великих чемпионов нет шансов проявить себя в Европе, где они вписали свои имена в историю футбола? Почему Виейра должен ехать работать в Нью-Йорк, а Анри — в Канаду? У тренеров в европейском футболе нет равных возможностей. Если посмотрим на цифры, в футболе нет темнокожих на руководящих должностях. Это беспокоит общество. Разнообразие даёт лучшие результаты», — приводит слова Зеедорфа La Gazzetta dello Sport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021