Кларенс Зеедорф: для тренеров в европейском футболе нет равных возможностей

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о неравенстве возможностей в футболе.
«Я тренировал „Милан“, принимал другие предложения, чтобы показать свою состоятельность в тренерской работе. Пришлось идти на риск, потому что у меня не было много возможностей, и мы знаем почему. 12 лет играл в Италии, однако, несмотря на то что я проделал неплохую работу в „Милане“, мне не звонили.
Нидерланды — моя страна, но и оттуда не поступало звонков с предложениями. Каковы критерии отбора? Почему у великих чемпионов нет шансов проявить себя в Европе, где они вписали свои имена в историю футбола? Почему Виейра должен ехать работать в Нью-Йорк, а Анри — в Канаду? У тренеров в европейском футболе нет равных возможностей. Если посмотрим на цифры, в футболе нет темнокожих на руководящих должностях. Это беспокоит общество. Разнообразие даёт лучшие результаты», — приводит слова Зеедорфа La Gazzetta dello Sport.
- 21 февраля 2021
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