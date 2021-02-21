В тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» выявлены случаи заражения коронавирусом

Ники Батт и Марк Демпси присоединятся к Уле-Гуннар Сульшеру на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем матче 25-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» поскольку у некоторых членов тренерского штаба был обнаружен коронавирус.
Как сообщает Sky Sports, имена заражённых тренеров не будут названы из-за конфиденциальности медицинской информации.
Бывший полузащитник манкунианцев Ники Батт на данный момент является руководителем отдела развития клуба. Марк Демпси, игравший за «МЮ», вернулся в клуб в 2018 году в составе тренерского штаба Сульшера, а сейчас является одним из тренеров академии манкунианцев.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 22:00 мск.
«МЮ», набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» (25) — на 17-м месте.
- 21 февраля 2021
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