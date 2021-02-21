Пабло забил дебютный гол за «Локомотив» в матче с «Тамбовом»
Защитник «Локомотива» Пабло в матче 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» забил дебютный гол за «железнодорожников».
На 27-й минуте прошла подача с углового, Пабло во вратарской опередил Рыжикова и головой послал мяч под перекладину.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов».
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова.
На групповом этапе турнира «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» (2:1) и брянское «Динамо» (2:0). «Локомотив» вступил в соревнования на этой стадии, так как команда принимала участие в еврокубках.
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