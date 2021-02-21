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Тренер «Тамбова»: думаю, какие-то очки возьмём всё равно

Тренер «Тамбова»: думаю, какие-то очки возьмём всё равно
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал тяжёлую ситуацию, в которой оказался клуб.

«Все знают нашу ситуацию. Нет смысла говорить о наигранности. Благодарен ребятам, а также РФС. Нашу команду спасли, и для нас клуб дорог. Ребята большие молодцы, выдержали 90 минут. Был бы соперник попроще, было бы и нам попроще. Командные действия мы сегодня отработали. Много положительных моментов. Будем разбирать, расти. Думаю, какие-то очки мы возьмём всё равно.

Что касается готовности опытных футболистов присоединиться к нам, наверное, всё-таки не будем рассматривать такой вариант, потому что больше ориентируемся на молодых. Хочется поработать с молодёжью из топ-клубов. Благодарность им за то, что предоставили своих игроков.

Что будет дальше? Всё будет зависеть от нас. Если будем набирать очки, появится интерес, спонсоры. Плюс есть время дозаявить игроков. Время покажет», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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