Месси в «Инстаграме» выразил соболезнования в связи со смертью мамы Роналдиньо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего партнёра по команде Роналдиньо. 21 февраля мать бразильца скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир её праху», — написал Месси в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, в декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заразилась коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).
- 22 февраля 2021
-
00:45
-
00:23
-
00:18
- 21 февраля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:47
-
23:34
-
23:29
-
23:25
-
23:05
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:04
-
20:54
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:42