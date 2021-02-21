Месси в «Инстаграме» выразил соболезнования в связи со смертью мамы Роналдиньо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего партнёра по команде Роналдиньо. 21 февраля мать бразильца скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир её праху», — написал Месси в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, в декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заразилась коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).