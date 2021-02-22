Мощный удар с лёта в девятку и гол в ближний угол в видеообзоре матча «МЮ» — «Ньюкасл»
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Манкунианцы одержали победу со счётом 3:1. В составе победителей забивали Маркус Рашфорд, Дэнил Джеймс и Бруну Фернандеш. Единственный гол за «Ньюкасл» забил Аллан Сент-Максимен.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 25 матчах 49 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Лестер Сити» по дополнительным показателям. «Ньюкасл» набрал 25 очков и находится на 17-м месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси», а «Ньюкасл» сыграет с «Вулверхэмптоном».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в АПЛ
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