Филипе Луис: у Симеоне нет сердца

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис, который сейчас выступает за «Фламенго», поделился воспоминаниями о работе под руководством Диего Симеоне.
«Теперь я могу отправлять и получать сообщения от Симеоне как от друга, но тогда каждый раз, когда я получал хоть одно, это было для меня стрессом. Поверьте мне на слово, в команде Симеоне играть непросто. У него нет сердца. Он никогда не скажет тебе: «Ой, как жаль, бедный маленький игрок, мне нужно сделать то или это». Нет. Он будет решать, что он должен решить исключительно для того, чтобы выиграть», — приводит слова Луиса Daily Mail.
Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.
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