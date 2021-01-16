Филипе Луис: Симеоне плох в общении с людьми

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис высказался о наставнике «матрасников» Диего Симеоне.
«Он часто говорил, что лучший способ уважать людей — не трогать их до того момента, пока они тебе не понадобятся. На каждой тренировке он требовал максимума, у него всё всегда должно быть по максимуму.
Симеоне плох в общении с людьми. Ему непросто разбираться в личных особенностях игроков, но он проглатывает свою гордость. С некоторыми футболистами у него хорошие, дружеские отношения, с другими он держится более профессионально. Он вроде бы нормально ладит с игроками, но он не из лучших в этом плане. В этой области великолепен Тите. Он заставляет каждого игрока чувствовать себя важным. Его способность удивительна», — приводит слова Луиса O Jogo.
- 16 января 2021
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