Стив Брюс: «Ньюкасл» стал угрозой. Уверен, что мы не вылетим из АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс прокомментировал поражение в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3).



«По нам ударила потеря Жоэлинтона в начале второго тайма. Его трудно заменить, но я был доволен игрой команды на протяжении часа. Проблема в том, что на «Олд Траффорд» нужно хорошо играть все 90 минут. Я увидел положительные моменты, но их нужно конвертировать в результат.



Это была трудная неделя, но у нас впереди матчи, в которых, как я думаю, мы можем заработать очки. Мы стали угрозой, пытаемся играть выше. Понадобится время, чтобы к этому привыкнуть, потому что до этого у нас был другой стиль. Я уверен, что мы не вылетим. Шесть или семь команд оглядываются на нас. Нужно выиграть несколько матчей, — цитирует Брюса BBC.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: