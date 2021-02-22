Нико Ковач: «Монако» не нацелен на чемпионство. Мы не на уровне «ПСЖ», «Лилля» и «Лиона»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (2:0).



«Я видел матч «ПСЖ» с «Барселоной» (парижане разгромили каталонцев в Лиге чемпионов со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Не хочу делать никаких сравнений, но мы очень здорово защищались. Сопернику было очень трудно атаковать. Мы были готовы и играли по схеме «4-5-1». План сработал достаточно хорошо.



Нацелены ли мы теперь на чемпионство? Нет, у нас ничего не поменялось. Я понимаю ваш вопрос, но остаюсь при своём мнении. Мы прогрессируем, и я очень доволен тем, как это происходит. Но мы не на уровне «ПСЖ», «Лилля» или «Лиона». Задача — оторваться от преследователей. Если выйдем в еврокубки за несколько матчей до конца сезона, то попытаемся добиться чего-то большего, но сейчас слишком рано строить планы на этот счёт», — цитирует Ковача L’Equipe.

Почеттино: в поражении «ПСЖ» от «Монако» виноват только я. Беру ответственность на себя