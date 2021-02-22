«Химки» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

«Химки» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России, который должен состояться сегодня, 22 февраля, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.



Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Филин, Камышев, Могилевец, Жумабеков, Алиев.



«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Сергеев, Цыпченко.



Запасные: Тюрин, Фролов, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Хади, Голенков, Сарвели.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Антон Фролов (все — Москва).

«Химки» и «Крылья Советов» договорились играть. Судьбу матча Кубка России решит судья