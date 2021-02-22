Бородин: «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о своём отношении к фразе, что команда является фарм-клубом «Зенита».



«У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в «Ростове», если на то пошло. Но «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже столько времени прошло. Ребята второй год за новую команду играют, а «Сочи» до сих пор фарм-клубом называют», — цитирует Бородина Sport24.



Напомним, 21 февраля в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:2. Соперник «Сочи» по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.



На групповом этапе турнира «Сочи» обыграл пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 — по пенальти). «Краснодар» вступил в соревнования на стадии 1/8 финала, так как команда принимает участие в еврокубках. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Тренер «Сочи» Бородин: прозвище Тедеско — Плакса. И эти ярлыки навешал не я