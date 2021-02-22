Тренер «Сочи» Бородин: прозвище Тедеско — «Плакса». И эти ярлыки навешал не я

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.



«Тедеско вел себя достаточно агрессивно. Мы знаем, что это его манера поведения так себя вести по отношению к судьям, к своим футболистам, болельщикам. И тут вопросов нет. Но когда ты обращаешься к тренерскому штабу соперника, провоцируя его своими действиями — это недопустимо. Сначала я сказал ему: «Успокойся», но он продолжил. И тогда прозвучала эта фраза про Колизей. Но я обратил внимание на них еще до этого матча. Мы играли в первом туре со «Спартаком», счет был 2:2. И за Тедеско все время ходил какой-то человек и постоянно орал на судью. Я думаю: «А кто это такой?». Специально зашел на сайт и увидел, что это переводчик. То есть, понимаете, у «Спартака» даже переводчик орет на судью. Это неприемлемое поведение. И вот в Сочи этот переводчик не приехал. Я же хотел с ним поговорить, но так сложилось, что главный тренер взял на себя удар.



Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чем говорят. Опять же, его поведение — на его совести», — цитирует Бородина Sport24.

В «Спартаке» отреагировали на решение «Сочи» нанести фразу про Колизей на стадионе