Ди Франческо уволен из «Кальяри». Месяц назад с ним продлили контракт
«Кальяри» на своём официальном сайте объявил об отставке Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера команды.
Вместе с итальянцем клуб покинули его помощники и другие члены штаба. В общей сложности клуб расстался с шестью специалистами.
Месяц назад, 25 января, «Кальяри» продлил контракт с Ди Франческо до лета 2023 года. К тому моменту у команды продолжалась серия из 12 матчей без побед. С тех пор коллектив один раз сыграл вничью и потерпел три поражения в Серии А. В настоящее время «Кальяри» находится в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Италии, занимая 18-е место с 15 очками после 23 туров.
Ранее Ди Франческо возглавлял такие клубы, как «Сассуоло», «Рома», «Сампдория», «Пескара», «Лечче».
«Кальяри» продлил контракт с тренером Ди Франческо. Команда не выигрывает 12 матчей
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