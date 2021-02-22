Воспитанник ЦСКА Елеев продолжит карьеру в «Енисее»

Воспитанник ЦСКА защитник Максим Елеев продолжит карьеру в «Енисее».



«Воспитанник «армейской» академии продолжит свою карьеру в Красноярске. Максим Елеев перешёл в аренду в «Енисей» на 1,5 года, до окончания сезона-2021/2022. При этом «армейский» клуб имеет право отозвать игрока из аренды в любое из предстоящих трансферных окон. Предыдущую часть сезона-2020/2021 Елеев провёл в аренде в «Акроне», где принял участие в 22 матчах ФНЛ», — сообщает пресс-служба московского клуба.



ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). «Енисей», набрав 37 очков в 26 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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