«Енисей» арендовал полузащитника «Урала»
Атакующий полузащитник «Урала» Артём Шаболин продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды, информирует официальная пресс-служба ФНЛ в «Твиттере».
Красноярский клуб подписал с Артёмом Шаболиным арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Состав «Урала» Артём пополнил летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 Шаболин провёл за «Урал» 9 матчей в РПЛ, в каждом из которых появлялся на поле с замены. Также он провёл две встречи в Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в € 250 тыс.
«Енисей», набрав 37 очков в 26 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 матчах.
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