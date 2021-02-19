«Енисей» арендовал полузащитника «Урала»

Атакующий полузащитник «Урала» Артём Шаболин продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды, информирует официальная пресс-служба ФНЛ в «Твиттере».

Красноярский клуб подписал с Артёмом Шаболиным арендное соглашение до конца нынешнего сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Состав «Урала» Артём пополнил летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 Шаболин провёл за «Урал» 9 матчей в РПЛ, в каждом из которых появлялся на поле с замены. Также он провёл две встречи в Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в € 250 тыс.

«Енисей», набрав 37 очков в 26 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 матчах.