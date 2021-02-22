«Зенит» отдал Прохина в аренду «Сочи» до конца следующего сезона

«Зенит» объявил о переходе защитника Данилы Прохина в «Сочи» на правах аренды.
«Данила Прохин проведёт ближайшие сезоны в «Сочи». Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с целью получения игровой практики», — сообщает пресс-служба «Зенита».
«Чемпионат» первым сообщил, что защитник «Зенита» Прохин близок к переходу в «Сочи».
В нынешнем сезоне Прохин провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге и два матча в Лиге чемпионов. В общей сложности защитник сыграл за команду Сергея Семака 11 матчей.
Первую часть сезона РПЛ «Сочи» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, в 19 матчах набрав 33 очка. Сезон во внутреннем чемпионате южане возобновят домашним матчем с тульским «Арсеналом» 27 февраля.
- 22 февраля 2021
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