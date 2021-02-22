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Агуэро ведёт переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Барселоной»

Агуэро ведёт переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Барселоной»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ведёт переговоры с «Ювентусом», миланским «Интером» и «Барселоной», сообщает El Chiringuito TV.

Аргентинский форвард заявлял, что не знает, где окажется по окончании сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» уже определился с заменой для Серхио Агуэро.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Сити» 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

2 февраля появилась информация, что Серхио Агуэро не сможет помочь «горожанам» в ближайшие три-четыре недели из-за затянувшегося восстановления после COVID-19.

Агуэро: не знаю, за какой клуб буду играть в следующем сезоне
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