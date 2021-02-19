Агуэро: не знаю, за какой клуб буду играть в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал своё будущее. Аргентинский форвард заявил, что не знает, где окажется по окончании сезона-2020/2021.

«Не знаю, где я окажусь по окончании нынешнего сезона. Не имею ни малейшего представления. Увидим, что меня ожидает», — приводит слова Агуэро The Sun.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года.

32-летний аргентинец в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Сити» 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

2 февраля появилась информация, что Серхио Агуэро не сможет помочь «горожанам» в ближайшие три-четыре недели из-за затянувшегося восстановления после COVID-19.